جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من العطور

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلي، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط تهريب كمية من العطور بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي إثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة النيل القادمة من جدة اشتبه وليد عيسى، رئيس الوردية، وخالد عبدالعزيز مأمور تفتيش الركاب في الراكب المصري "م . ش .ز" مشرف رحلات، وقادم من السعودية نظرًا لكثرة تردده ويحمل 6 حقائب وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع تستحق رسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبعرض الأمر على أحمد الأزهري، مدير الجمرك، قرر تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح مأمور الفحص بالأشعة حيث تلاحظ وجود كثافات معتمة بالحقائب.

وبتكليف كل من خالد عبد العزيز، ومصطفى حسين، ورفيدة محمد، مأموري الجمرك تحت إشراف وليد عيسى رئيس الوردية لتفتيش امتعة الراكب حيث تبين وجود 165 زجاجة برفان ماركة "لابيدوس" صنع فرنسا داخل حقائبه بين طيات الملابس، وبلغت قيمة المضبوطات 16 ألف و500 جنيه.

وقرر عبدالناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 29 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات، وتم التصالح وقام الراكب بسداد التعويضات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والعدوي مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة أشكال التهرب الجمركي.