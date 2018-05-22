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الوطن

طوارئ بمطار القاهرة الدولي لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

منذ 24 دقيقة
كتب:  أيمن حمزة
طوارئ بمطار القاهرة الدولي لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

مطار القاهرة

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الشركة أعلنت قبل قليل حالة الطوارئ بالمطار لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، وتحسبا لوقوع أي طوارئ في المهبط أو على الطرق المحيطة بالمطار، وحفاظا على سلامة وأمان المترددين عليه.

وناشدت الشركة العاملين بها توخي الحذر والحيطة والالتزام بمعايير السلامة وارتداء الملابس الخاصة بالطوارئ وتأمين جميع الأجهزة والمنشئات، بما يتوافق ومعايير الأمن والسلامة للحد من وقوع أي خسائر حال نشوب حريق، والاستعداد الكامل لجميع الظروف المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري.

وقالت مصادر أمنية، إن إدارة الحماية المدنية في مطار القاهرة برئاسة اللواء عاطف صالح، رفعت حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الحرارة الشديدة التي تشهدها البلاد، موضحة أن الإدارة تقف على أهبة الاستعداد طوال 24 ساعة خاصة في ظل ارتفاع الحرارة الذي قد يتسبب في وقوع حوادث طارئة.

كانت إدارة الدفاع المدني والحريق قد تمكنت أمس من السيطرة على حريق شب في إحدى السيارات المترددة على المطار بسبب ارتفاع الحرارة.

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