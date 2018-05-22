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"إريكسون" تدعم إنتاج أقراص مدمجة توفر 360 مليون يورو سنويا

منذ 16 دقيقة
كتب: حسن عثمان
"إريكسون" تدعم إنتاج أقراص مدمجة توفر 360 مليون يورو سنويا

اريكسون

أعلنت "إريكسون" المتخصصة بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن تعاون جديد مع معهد فرونهوفر لإنتاج التكنولوجيا لاستكشاف وتطوير التطبيقات الصناعية لتقنية الجيل الخامس، ويتم حاليًا تقييم حالة الاستخدام الأولي لإنتاج مكونات المحركات النفاثة لمحركات "MTU Aero". 

وتعتبر المكونات الأساسية، أو ما يسمى الأقراص المدمجة للشفرة (blisk)، مكونات عالية التقنية، حيث يتم إنتاج القرص والشفرات كقطعة واحدة تخدم الغرض من ضغط الهواء داخل المحركات النفاثة، ومزجها بالمعادن وتحتاج لمتطلبات عالية لناحية الدقة والسلامة.

وتعليقاً على ذلك، قال توماس داوتل، مدير تكنولوجيا التصنيع في "MTU Aero Engines": "يعتبر القرص المدمج للشفرة مكونًا ذا قيمة عالية وتستغرق عملية المزج من 15 إلى 20 ساعة، ويبلغ إجمالي وقت التشغيل حوالي 3-4 أشهر، بما في ذلك عمليات الطلاء وفحوصات الجودة، وستساعد تقنية الإنتاج القائمة على تقنية الجيل الخامس في جعل عملياتنا أكثر كفاءة".

ويمكن للأقراص المدمجة للشفرة "blisk"، المدعومة بتقنية الجيل الخامس توفير ما يقرب من 27 مليون يورو لمصنع واحد، وما يصل إلى 360 مليون يورو على مستوى العالم، وفقًا لأحدث تقارير عملاء إريكسون والمختبر الصناعي لقيمة الأعمال من منظور الاستدامة، يمكن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من إنتاج الأقراص المدمجة للشفرة "blisk" وتشغيلها في المحركات النفاثة بنحو 16 مليون طن سنوياً على أساس عالمي.

وإضافة إلى ذلك، وبما أن تقنية الجيل الخامس هي لاسلكية، يمكن للآلات أن تكون مجهزة بمستشعرات حيث لا يمكن تركيب وصلات ثابتة، ويمكن بسهولة تكييف خطوط الإنتاج مع المتطلبات الجديدة في جزء من الثانية.

يظهر للأقراص المدمجة للشفرة "Blisk" القدرات الفنية لتقنية الجيل الخامس مثل السكون المنخفض للغاية الذي يصل إلى "1 ميلي" في الثانية، وهو أمر هام للتطبيقات في وقت الازمات أثناء التشغيل يتم توصيل نظام تجريبي لتقنية الجيل الخامس من إريكسون يعمل بقوة 3.5 جيجاهرتز بمستشعر تسارع مثبت مباشرةً على المفتاح في آلات الإنتاج، وينتقل طيف الاهتزاز في الوقت الحقيقي عبر تقنية الجيل إلى نظام التقييم يساعد وقت الاستجابة المنخفض جدًا في ربط الاهتزاز بموقع الأداة وتمكين التعديل الفوري لعملية الإنتاج.

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