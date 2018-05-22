مخرج إعلان 57357 يروي لـ"الوطن": الأطفال معرفوش إننا بنصورهم

"رايح مدرستي بغني وأقول يا اصحابي صباح الخير والنور"، كلمات أطل بها عدد من الأطفال في أوبريت غنائي استعراضي بعنوان"كلنا رايحين نفس المشوار" عبر إعلان تليفزيوني جديد خاص بمستشفى 57357 وسط حالة من البهجة والمرح بين الأطفال دون إبراز معاناتهم أو استعطاف الجمهور بمرضهم.

ارتكزت الفكرة الأساسية للأوبريت الغنائي الذي يقدمه الأطفال خلال الإعلان على التأكيد أن السرطان لن يتسبب في إيقاف حياة الأطفال بل يمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي، يذهبون إلى المدرسة ويلعبون مع أصدقائهم الأصحاء، حسب قول مخرج الإعلان محمد هشام الرشيدي.

من طبقات اجتماعية متفاوتة ومحافظات مختلفة حول الجمهورية، استعان المخرج بأطفال حقيقيين غير ممثلين لأداء الأوبريت الغنائي، وحسب حديث الرشيدي لـ"الوطن" من بينهم أطفال من محافظات مختلفة كأسوان والإسكندرية وآخرين مرضى بالفعل يتلقون العلاج داخل مستشفى 57 لخلق حالة من الواقعية أثناء التصوير.

في مدرسة الأنبا بولس بمنطقة شبرا بمحافظة القاهرة، تم تصوير مشاهد من الإعلان للتركيز على أن الأطفال مرضى السرطان يمارسون حياتهم بشكل طبيعي ويذهبون إلى المدرسة، إضافة إلى تصوير بعض المشاهد في محافظة الإسكندرية وساحة مجهزة تشبه شوارع أسوان، وحسب قول مخرج الإعلان،" الهدف من التنوع في المحافظات هو إلقاء الضوء على أن مستشفى 57 في القاهرة تستقبل مرضى من كافة أنحاء الجمهورية".

"الأطفال مكانوش يعرفوا إننا بنصورهم في إعلان"، هكذا أكد مخرج الإعلان أن أداء الأطفال الذي ظهر على الشاشة كان تلقائيا دون تمثيل،"الطفلة اللي ظهرت بتلعب بالعروسة كان بتلعب في الحقيقة مش تمثيل للإعلان"، حسب تعبيره.

استغرق تصوير الإعلان يومين فقط قبل شهر رمضان مباشرة، وحسب قول الرشيدي، كانت كلمات الأغنية واللحن والفكرة كلها عوامل ساعدت على خروج الإعلان بهذا الشكل.

فكرة الإعلان ترجع إلى عزت أمين، و كلمات محمد موسي، وألحان شادي مؤنس، وتوزيع رفيق عدلي، وتنفيذ وإنتاج محمد صادق الرزاز.