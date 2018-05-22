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الوطن

توريد 203 آلاف طن قمح محلي لشون وصوامع الدقهلية

منذ 18 دقيقة
كتب: صالح رمضان
توريد 203 آلاف طن قمح محلي لشون وصوامع الدقهلية

توريد القمح

انخفضت معدلات توريد القمح إلى الشون والصوامع بمحافظة الدقهلية، لأقل معدلات للتوريد منذ بداية الموسم في منصف أبريل الماضي، حيث بلغ أمس 354 طنًا، وذلك بالمقارنة لكميات التوريد في بداية الموسم.

وقال شريف صليب، رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية تموين الدقهلية، إن شون وصوامع ومطاحن الدقهلية وصلت إلى 203 ألف 342 طنًا.

وأضاف صليب، لـ"الوطن" أن رصيد الشون والصوامع في نطاق المحافظة موزعة علي شون البنك الزراعي المصري، وبلغ رصيدها 34 ألف و995 طن، وشون شركة مطاحن شرق الدلتا، بلغت 64 ألف و630 طنًا، فيما بلغ رصيد الشركة القابضة للصوامع 103 ألف 716 طنًا.

يذكر أن محافظة الدقهلية أعلنت أنه من المستهدف شراء 280 ألف طن من المزارعين في نطاق المحافظة هذا العام وفقا لحسابات مديرية الزراعة.

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