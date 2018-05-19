لجنة توريد القمح ببني سويف: استلمنا 152 ألف و750 طنا حتى الآن

قال المهندس مصطفى راشد، رئيس لجنة القمح بمديرية الزراعة ببني سويف، إن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية من المزارعين والموردين بدائرة المحافظة حتى الآن بلغ 152 ألف و750 طناً، تم توريدها لمطاحن وصوامع وشون بني سويف، بنسبة 70% تقريباً من إجمالي الكميات المستهدف توريدها، والتي تقدربـ 220 ألف طن، مشيرا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة من القمح هذا العام بلغت 126 ألف و500 فداناً.

وأضاف: عملية التوريد والتي بدأت منتصف أبريل الماضي وتستمر حتى يونيه القادم، تسير بشكل منتظم دون مشاكل أو معوقات، مشيرا إلى التواصل الدائم بين لجنة القمح التي تم تشكليلها بقرار من المحافظ، وغرفة العمليات بالديوان العام من خلال المتابعة المستمرة لجميع منافذ الإستلام بدائرة المحافظة والبالغ عددها 20 منفذاا استلام ما بين شون وصوامع وهناجر ومركز تجميع.