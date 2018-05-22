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الوطن

"المترو": شن حملات أمنية بالمحطات لمواجهة المتسولين والباعة الجائلين

منذ 14 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"المترو": شن حملات أمنية بالمحطات لمواجهة المتسولين والباعة الجائلين

أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق

قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات سيقومان بشن حملات أمنية بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، لمواجهة الباعة الجائلين والمتسولين، مشيرا إلى أن الحملات الأمنية ستكون مفاجئة، مؤكدا أن الشركة تسعى إلى القضاء على ظهرة الباعة الجائلين والمتسولين بالمترو.

وأكد عبدالهادي، لـ"الوطن"، أن غرفة العمليات المركزية بالشركة لم تتلقى أية شكاوى من قبل المواطنين، موضحا أن الشركة تتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة للتأكد من سيرها، وعدم وجود أية معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

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