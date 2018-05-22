"المترو": شن حملات أمنية بالمحطات لمواجهة المتسولين والباعة الجائلين

قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات سيقومان بشن حملات أمنية بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، لمواجهة الباعة الجائلين والمتسولين، مشيرا إلى أن الحملات الأمنية ستكون مفاجئة، مؤكدا أن الشركة تسعى إلى القضاء على ظهرة الباعة الجائلين والمتسولين بالمترو.

وأكد عبدالهادي، لـ"الوطن"، أن غرفة العمليات المركزية بالشركة لم تتلقى أية شكاوى من قبل المواطنين، موضحا أن الشركة تتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة للتأكد من سيرها، وعدم وجود أية معوقات تؤثر على حركة التشغيل.