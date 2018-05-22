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الوطن

السكة الحديد: ارتفاع درجات الحرارة لم يؤثر على حركة تشغيل القطارات

منذ 8 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
السكة الحديد: ارتفاع درجات الحرارة لم يؤثر على حركة تشغيل القطارات

المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديد

قال المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، إن حركة مسير القطارات على الوجهين القبلي والبحري، تسير بصورة منتظمة، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة لم تؤثر على حركة تشغيل القطارات، موضحا أنه يتابع حركة القطارات من داخل غرفة العمليات المركزية بالهيئة للتأكد من انتظامها وعدم وجود معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

وأضاف سالم، لـ"الوطن"، إلى أن جميع الرحلات منتظمة، وأن المحطات تعمل بكامل طاقتها لخدمة جموع الركاب المسافرين، لافتا إلى أن جميع مواعيد الرحلات على الوجه البحري تم تعديلها لتتناسب مع موعد الأفطار خلال شهر رمضان المبارك.

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