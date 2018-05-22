تسجيل الدخول

الوطن

سكرتير عام البحيرة يستجيب لمطالب 30 مواطنا ضمن اللقاء الأسبوعي

منذ 22 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
سكرتير عام البحيرة يستجيب لمطالب 30 مواطنا ضمن اللقاء الأسبوعي

سكرتير عام البحيرة يستجيب لمطالب 30 مواطنًا ضمن اللقاء الأسبوعى

التقى اللواء مجدي عناني، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اليوم، 30 مواطنًا ممن لهم بعض المطالب ويرغبون في إيجاد حلول لها، وذلك في إطار اللقاء الأسبوعي.

وجرى لقاء مواطنة من مركز الدلنجات، تعانى من فشل كلوى مزمن وأجريت لها عملية تغيير مفصل وغير قادرة على الحركة، وتلتمس الموافقة على توفير سيارة إسعاف لنقلها من منزلها بالدلنجات إلى المستشفى بدمنهور ثلاث مرات أسبوعيًا لتلقى العلاج، ووافق على توفير سيارة إسعاف ثلاث مرات أسبوعيا لمدة شهر واحد.

كما التقى مواطنة من المحمودية حاصلة على ليسانس تربية والأولى على الدفعة، وتلتمس الموافقة على منحها فرصه عمل، وأشر السكرتير العام للدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، للعرض وعمل اللازم نظرا لحصولها على تقدير جيد جدا في الدبلومة.

واستمع لمطلب مواطن من دمنهور، يعانى من بتر بالقدم وغير قادر على الحركة، ويلتمس الموافقة على صرف كرسي متحرك نظرًا لظروفه، وأشر للشؤون المالية والإدارية لصرف مساعدة مالية، ولوكيل وزارة التضامن لصرف كرسي متحرك، ولوكيل وزارة الشباب والرياضة، لعمل جميع جلسات العلاج الطبيعي بالطب الرياضي بالصالة المغطاة.

والتقى معلمة بإدارة وادي النطرون التعليمية، وتقيم بمحافظة الغربية، تلتمس الموافقة على نقلها للعمل بمحافظة البحيرة، لجمع شمل الأسرة، وأشر لمدير التنظيم والإدارة "لا مانع نظرا للظروف الاجتماعية".

أخبار متعلقة

محافظ البحيرة تتناول الإفطار مع عمال النظافة بـ"أبو حمص"

محافظ البحيرة تتناول الإفطار مع عمال النظافة بـ"أبو حمص"
محافظ البحيرة تشدد على تكثيف النظافة وإزالة التعديات بكفر الدوار

محافظ البحيرة تشدد على تكثيف النظافة وإزالة التعديات بكفر الدوار
محافظ البحيرة يوجه بتكثيف النظافة وزراعة الأشجار

محافظ البحيرة يوجه بتكثيف النظافة وزراعة الأشجار
تكريم محافظ البحيرة لجهودها فى إعادة إعمار مسجد زغلول الأثري

تكريم محافظ البحيرة لجهودها فى إعادة إعمار مسجد زغلول الأثري

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

مؤمن نور يؤازر محمد رمضان في "نسر الصعيد"

مؤمن نور يؤازر محمد رمضان في "نسر الصعيد"

دبلوماسي: نقل المهاجرين إلى إيطاليا ليس الحل لأزمة الهجرة

دبلوماسي: نقل المهاجرين إلى إيطاليا ليس الحل لأزمة الهجرة

عاجل| مقتل أكثر من 250 مسلحا حوثيا بمواجهات مع المقاومة بعملية الحديدة

عاجل| مقتل أكثر من 250 مسلحا حوثيا بمواجهات مع المقاومة بعملية الحديدة

ضبط 16 حالة غش في امتحانات جامعة المنيا

ضبط 16 حالة غش في امتحانات جامعة المنيا

شركة طيران روسية منخفضة السعر تدرس تسيير رحلات إلى مصر

شركة طيران روسية منخفضة السعر تدرس تسيير رحلات إلى مصر

اختيارات الوطن

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الأكثر قراءة

عاجل