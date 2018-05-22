سكرتير عام البحيرة يستجيب لمطالب 30 مواطنا ضمن اللقاء الأسبوعي

التقى اللواء مجدي عناني، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اليوم، 30 مواطنًا ممن لهم بعض المطالب ويرغبون في إيجاد حلول لها، وذلك في إطار اللقاء الأسبوعي.

وجرى لقاء مواطنة من مركز الدلنجات، تعانى من فشل كلوى مزمن وأجريت لها عملية تغيير مفصل وغير قادرة على الحركة، وتلتمس الموافقة على توفير سيارة إسعاف لنقلها من منزلها بالدلنجات إلى المستشفى بدمنهور ثلاث مرات أسبوعيًا لتلقى العلاج، ووافق على توفير سيارة إسعاف ثلاث مرات أسبوعيا لمدة شهر واحد.

كما التقى مواطنة من المحمودية حاصلة على ليسانس تربية والأولى على الدفعة، وتلتمس الموافقة على منحها فرصه عمل، وأشر السكرتير العام للدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، للعرض وعمل اللازم نظرا لحصولها على تقدير جيد جدا في الدبلومة.

واستمع لمطلب مواطن من دمنهور، يعانى من بتر بالقدم وغير قادر على الحركة، ويلتمس الموافقة على صرف كرسي متحرك نظرًا لظروفه، وأشر للشؤون المالية والإدارية لصرف مساعدة مالية، ولوكيل وزارة التضامن لصرف كرسي متحرك، ولوكيل وزارة الشباب والرياضة، لعمل جميع جلسات العلاج الطبيعي بالطب الرياضي بالصالة المغطاة.

والتقى معلمة بإدارة وادي النطرون التعليمية، وتقيم بمحافظة الغربية، تلتمس الموافقة على نقلها للعمل بمحافظة البحيرة، لجمع شمل الأسرة، وأشر لمدير التنظيم والإدارة "لا مانع نظرا للظروف الاجتماعية".