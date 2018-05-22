جدل بـ"محلية النواب" بسبب تلوث مياه المنوفية

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدمة من النائب نبيل شاهين، بشأن تلوث مياه الشرب في قرية صنصفط بمركز منوف، بمحافظة المنوفية.

وشهد الاجتماع خلاف بين ممثل شركة مياه الشرب، وبعض ممثلي المحافظة من المسؤولين والمواطنين، فالأول يؤكد سلامة المياه في القرية، وممثلي المحافظة وبعض المواطنين الذين حضروا الاجتماع بناء على طلب النائب نبيل شاهين وموافقة اللجنة، أكدوا أن المياه ملوثة ولا تصلح حتى للوضوء.

وقال ممثل المحافظة، إنه طبقا للعينات التي يتم أخذها وللتحاليل، لا توجد مشكلة، لكن على أرض الواقع توجد مشكلة وشبكة المياه في القرية متهالكة، والخط البحاري أيضا متهالك، ويجب تغيير الشبكة بالكامل، لتحل المشكلة من جذورها.

وقال المهندس محمد نجيب، ممثل شركة مياه الشرب بالمنوفية، إن محطة مياه صنصفط ضمن 41 محطة في المنوفية، والآبار الأرتوازية فيها نسبة حديد ومنجنيز عالية، مؤكدا أن المياه صالحة للشرب وسليمة، والمخرج النهائي للمواطن له معايير طبقا لمنظمة الصحة العالمية وطبقا لوزارة الصحة، والشركة تلتزم بهذه المعايير، مؤكدا أنه لو كان هناك أي قصور فهو مسؤول ومستعد للمحاسبة.

وتابع ممثل شركة المياه: "85% من المواسير تم تغييرها، والخط اتصلح لكن عقب تصليحه لم يغسل فتحول لون المياه لرمادي لكن تم تلافي المشكلة وحلها، والمياه سليمة، السكرتير العام للمحافظة شكل لجنة ومديرية الشؤون الصحية عملت تقرير ونتائجها مثبتة، وإحنا ملتزمين بهذه النتائج".

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا لممثل شركة المياه: "حضرتك ضميرك مطمئن أن المياه في هذه القرية سليمة وصالحة للشرب، لأن المواطن في حالة عدم رضا؟".

ورد ممثل الشركة، قائلا: "لا أقول غير الحقيقة، المياه سليمة ولو مش صالحة هقفل المحطة ومش هشتغل وهستقيل والشركة تشوف حد غيري ومستعد للحساب القانوني".

وفي النهاية، وجهت اللجنة السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع النائب نبيل شاهين، ورئيس شركة المياه، بإعداد دراسة وافية وميدانية عملية على المياه البحاري، ودراسة أثر استخدام المياه الارتوازي كمصدر.