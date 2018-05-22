الخميس.. انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بجامعة المنوفية

أعلن المحاسب أكرم عبد الدايم، أمين عام جامعة المنوفية، أن انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة والتي تجرى تحت إشراف مديرية القوى العاملة، سوف تبدأ الخميس المقبل للمرحلة الأولى بالإدارة العامة لمركز المعلومات بالجامعة من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا.

وتضم قائمة المرشحين 14 مرشحا لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة وهم: فهمى محمد حريشة، وحمدي محمد عبد الرحمن، وكامل عبد الرحمن الشافعي، ونجوى محمد حافظ، وصبحى محمد علام، والسيد عبد الحليم العشماوي، وعصام على الناظر، وأحمد سعيد السيد، وعبد الفتاح شحات الفرماوي، وشوقي عبد الصادق قطب، وطارق صابر جاد، وأحمد على سعد، ومحمد حامد فارس، وسيد أحمد عبد الفتاح عرب.