"مستقبل وطن" ينتهي من الترتيبات الداخلية بعد انضمام الأعضاء الجدد

قال أحمد الشاعر، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، إن الحزب سيعيد هيكلة داخلية بعد انضمام مجموعة من النواب وقيادات حزبية له مؤخرا، حيث يتولى المهندس أحمد صبري، أمين تنظيم الحزب، ملف الشباب، وتتولى دينا عبدالكريم ملف الإعلام.

وقالت مصادر داخل الحزب لـ"الوطن"، إن حزب مستقبل وطن انتهى من وضع اللمسات الأخيرة بعد انضمام الأعضاء الجدد، وهي أنه سيتم تغيير شعار الحزب من "نرى فيك مستقبل وطن" إلى "معا من أجل مصر".

وأكدت المصادر، أن الدكتور محمد منظور، مؤسس حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، سيتولى منصب أمين تنظيم الحزب، بدلا من أحمد صبرى، الذي سيتولى منصب أمين الشباب، وسيتولى المهندس حسام الخولي، منصب الأمين العام، بعد أن ظل شاغرا لمدة عامين، ويتولى محمد الجارحي، منصب أمين اللجان المتخصصة، وتتولى دينا عبدالكريم منصب أمين الإعلام بدلا من أحمد الشاعر، الذي سيتولى رئاسة غرفة صناعة الإعلام بأمانة اللجان المتخصصة، ويتولى شريف الجابري، مسؤول التدريب والتثقيف بحملة "كلنا معاك من أجل مصر" منصب أمين العضوية.