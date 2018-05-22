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الوطن

حزب تركي يدرس انسحابه من التحالف مع "أردوغان"

منذ 25 دقيقة
كتب: وكالات
حزب تركي يدرس انسحابه من التحالف مع "أردوغان"

أردوغان

يبحث أعضاء حزب الاتحاد الكبير اليميني المحافظ في تركيا الذي يشارك في الانتخابات المقبلة ضمن تحالف "الشعب" الذي شكله حزبي العدالة والتنمية الحاكم، حزب الرئيس رجيب طيب أردوغان، والحركة القومية الانسحاب من التحالف على إثر اعتراضهم على قائمة المرشحيين للانتخابات البرلمانية المقدمة من التحالف إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار أحد قادة حزب الاتحاد الكبير إلى ورود اسم رئيس الحزب مصطفى داستيجي في رأس القائمة إلا أن أعضاء آخرين من الحزب في أواخر القوائم مفيدا أنهم تعرضوا للخداع.

وسيعقد ديوان الحزب اليوم اجتماعا طارئا سيبحث خلاله الانسحاب من الترشح، إذا لم يغير حزب العدالة والتنمية توزيع المرشحين بقوائمه، وفق صحيفة "زمان" التركية.

وأكد أحد قادة الحزب انزعاج الأعضاء من الأمر قائلا: "هناك حالة غضب شديدة في قاعدة الحزب. الغضب والاحباط يسيطر على قيادة الحزب. لم نستطع أن نصبح بقدر حزب السعادة، واستسلمنا فورا".

وتضم قوائم حزب العدالة والتنمية 18 مرشحا عن حزب الاتحاد الأكبر، غير أن فرص الغالبية العظمى منهم ضعيفة.

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