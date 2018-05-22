تسجيل الدخول

الوطن

"رسالة" توزع أكثر من ألف وجبة إفطار للأكثر احتياجا بمطروح

منذ 12 دقيقة
كتب: محمد بخات
"رسالة" توزع أكثر من ألف وجبة إفطار للأكثر احتياجا بمطروح

تجهيز واعداد وجبات بفرع جمعية رساله بمطروح لتوزيعها على الاسر الاكثر احتياجا

أعلن ياسين أبو صالح، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية بمطروح، عن توزيع ألف و214 وجبة إفطار للأكثر احتياجا ببعض المناطق السكنية في العزبة الغربية والشيخ صافي والسادات، ولفيف من الحالات الفردية المستحقة.

وأضاف أبوصالح في تصريحات صحفية، اليوم، أن التوزيع يأتي ضمن حملة "إفطار صائم"، التي أطلقتها جمعية رسالة للأعمال الخيرية بمطروح، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، من خلال جهود المتبرعين والمتطوعين.

وأوضح أن متطوعى الجمعية يقومون بأعمال الطبخ والتعبئة والتغليف والتوزيع ضمن الحملة التي ستستمر حتى نهاية شهر رمضان، وستكون خلال الفترة المقبلة أيام الجمعة، لضمان وصول الوجبة في أحسن حال إلى مستحقيها.

وأكد أن الجمعية تستهدف من خلال الحملة، الوصول إلى تجهيز وتوزيع ألفي وجبة فى المرات المقبلة، بفضل جهود ومشاركة من فاعلى الخير من أبناء مطروح.

أخبار متعلقة

"رسالة" تبني 8 منازل وتجهز 20 عروسا بمطروح والنجيلة وبراني

"رسالة" تبني 8 منازل وتجهز 20 عروسا بمطروح والنجيلة وبراني
منسق "رسالة": إنشاء 8 منازل وتجهيز 40 سقفا خشبيا للأسر الفقيرة بمطروح

منسق "رسالة": إنشاء 8 منازل وتجهيز 40 سقفا خشبيا للأسر الفقيرة بمطروح
محافظ مطروح يرسل 130 شيكارة دقيق لأهالي قرى بنجر السكر بالحمام

محافظ مطروح يرسل 130 شيكارة دقيق لأهالي قرى بنجر السكر بالحمام
محافظ مطروح يوزع معونات الرئيس على قرى السلوم الأكثر فقرا

محافظ مطروح يوزع معونات الرئيس على قرى السلوم الأكثر فقرا

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

تعاون بين "عين شمس "و الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات

تعاون بين "عين شمس "و الأكاديمية المصرية العربية الأمريكية للدراسات

ضبط 600 زجاجة زيت شعر وكريمات مجهولة المصدر بالغردقة

ضبط 600 زجاجة زيت شعر وكريمات مجهولة المصدر بالغردقة

تامر حسني عن أغنية 57357: صورتها في يومين.. وسعدت بأطفال المستشفى

تامر حسني عن أغنية 57357: صورتها في يومين.. وسعدت بأطفال المستشفى

تراجع أسعار البيع والإيجار بالمناطق السكنية في الإمارات بالربع الأول

تراجع أسعار البيع والإيجار بالمناطق السكنية في الإمارات بالربع الأول

أميرة الماريمبا في سهرات الأوبرا الرمضانية على المسرح المكشوف  

أميرة الماريمبا في سهرات الأوبرا الرمضانية على المسرح المكشوف  

اختيارات الوطن

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الأكثر قراءة

عاجل