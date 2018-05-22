"رسالة" توزع أكثر من ألف وجبة إفطار للأكثر احتياجا بمطروح

أعلن ياسين أبو صالح، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية بمطروح، عن توزيع ألف و214 وجبة إفطار للأكثر احتياجا ببعض المناطق السكنية في العزبة الغربية والشيخ صافي والسادات، ولفيف من الحالات الفردية المستحقة.

وأضاف أبوصالح في تصريحات صحفية، اليوم، أن التوزيع يأتي ضمن حملة "إفطار صائم"، التي أطلقتها جمعية رسالة للأعمال الخيرية بمطروح، تزامنا مع شهر رمضان المبارك، من خلال جهود المتبرعين والمتطوعين.

وأوضح أن متطوعى الجمعية يقومون بأعمال الطبخ والتعبئة والتغليف والتوزيع ضمن الحملة التي ستستمر حتى نهاية شهر رمضان، وستكون خلال الفترة المقبلة أيام الجمعة، لضمان وصول الوجبة في أحسن حال إلى مستحقيها.

وأكد أن الجمعية تستهدف من خلال الحملة، الوصول إلى تجهيز وتوزيع ألفي وجبة فى المرات المقبلة، بفضل جهود ومشاركة من فاعلى الخير من أبناء مطروح.