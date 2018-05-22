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الوطن

فرنسا: انفجار قنبلة يدوية في يد متظاهر خلال اشتباكات مع الشرطة

منذ 8 دقيقة
كتب: وكالات
فرنسا: انفجار قنبلة يدوية في يد متظاهر خلال اشتباكات مع الشرطة

الشرطة الفرنسية

أكدت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء تعرض أحد المعتصمين بمنطقة مشروع مطار "نوتردام دي لاند" لإصابة بالغة إثر انفجار قنبلة يدوية أثناء التقاطه لها من الأرض خلال اشتباكات مع قوات الأمن على هامش أعمال إزالة المخيمات العشوائية هناك.

وذكر مصدر أمني أن قوات الشرطة التي كانت تؤمن عمليات الإزالة استخدمت قنابل يدوية ردا على الاعتداءات التي تعرضت لها من قبل معتصمين وأثناء ذلك مزقت قنبلة يدوية "هجومية" من طراز (GLI-F-4) يد رجل (30 عاما) أثناء التقاطه لها.

وتواصل الشرطة الفرنسية عمليات إخلاء المخيمات العشوائية التي بدأتها في مطلع أبريل وذلك في الوقت الذي يصر المعتصمون على البقاء في موقع المشروع المثير للجدل بالرغم من تخلي الحكومة عنه.

ويذكر انه بعد نحو ست سنوات من "الصراع" بين الحكومة الفرنسية وناشطين بيئيين، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الأربعاء 17 يناير تخلي الحكومة نهائيا عن مشروع إقامة مطار مثير للجدل في منطقة نوتردام-دي-لاند غرب فرنسا.

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