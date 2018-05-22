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الوطن

"المترو": استئناف الرحلات بخط "المرج-حلوان" بعد إصلاح عطل أحد القطارات

منذ 25 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"المترو": استئناف الرحلات بخط "المرج-حلوان" بعد إصلاح عطل أحد القطارات

مترو أنفاق الخط الأول صورة أرشيفية

أعلنت شركة مترو الأنفاق، عن استئناف رحلات الخط الأول للمترو "المرج-حلوان"، عقب سحب أحد القطارات المعطلة بمحطة منشية الصدر، مشيرة إلى أنه الدفع بـ4 قطارات إضافية بالخط الأول لمواجهة زحام الركاب على أرصفة المحطات، مؤكدة أن العطل الفني استغرق نحو 13 دقيقة.

وقالت الشركة، فى بيان لها، إن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو تسير بصورة منتظمة، وأن غرفة العمليات تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة للتأكد من سيرها وانتظام رحلاتها، وعدم وجود معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

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