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الوطن

رئيس الوزراء يلتقى رئيس جودة التعليم والاعتماد لمراجعة نشاط الهيئة

منذ 32 دقيقة
كتب: وائل سعد
رئيس الوزراء يلتقى رئيس جودة التعليم والاعتماد لمراجعة نشاط الهيئة

المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء

التقى المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وتناول اللقاء، ملخصًا لنشاط عمل الهيئة خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2018، والإشارة إلى زيادة أعداد مؤسسات التعليم قبل الجامعي المتقدمة للحصول على الاعتماد من الهيئة، حيث وصل العدد خلال عام 2017/2018 إلى 1454 مؤسسة، مقارنة بـ 836 مؤسسة خلال 2014/2015 ، وكذلك زيادة أعداد مؤسسات التعليم العالي التي تم اعتمادها لتصل إلى 237 مؤسسة هذا إلى جانب تجديد اعتماد 20 مؤسسة أخرى.

وتطرق اللقاء، إلى الجهود المبذولة من قبل الهيئة لدعم وتعزيز أوجه التعاون في مجال الشراكات والعلاقات الخارجية، وتمت الإشارة إلى المبادرات الخاصة بالتعاون مع هيئات الاعتماد الدولية والتى تضمنت اتفاقيات مع منظمات الاعتماد الامريكية والبريطانية والاوروبية.

وأضافت رئيس مجلس إدارة الهيئة أنه جاري التقدم للحصول على الاعتراف الدولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي.

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