بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفدا من جمعية كاريتاس

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم، سفير الفاتيكان بالقاهرة برونو موزارو؛ وسكرتير جمعية كاريتاس العالمية ميشيل روي والمنسق الإقليميّ كرم أبي يزبك مع وفد من جمعية كاريتاس مصر، بالمقر البطريركي، اليوم الثلاثاء.

وضم الوفد "المطران جورج شيحان، ممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بجمعية كاريتاس، والمستشار جميل حليم رئيس مجلس الإدارة، وفيكتور فكري المدير العام، ومجدي مفيد جرس مساعد المدير العام".

وقال المستشار جميل حليم إن اللقاء تناول موضوعات عدة منها بحث الأنشطة المختلفة، التي تقوم بها الجمعية داخل مصر، والتي يتم التعاون فيها بين كاريتاس العالمية، وتهدف هذه الأنشطة إلى تحسين أوضاع الإنسان.

في السياق ذاته أكد المستشار جميل أن رسالة "كاريتاس مصر" تتمحور في مكافحة الفقر، ونبذ التعصب والتمييز العنصري، وتمكين فئات الشعب المهمشة من المشاركة الكاملة في المجتمع لتنمية حياتهم.

واستطرد المستشار عن منهج كاريتاس مصر والذي يعمل على تعزيز مبدأ الشراكة وتفعيل اللامركزية، ودعم العمل الجماعي والتضامن من أجل بناء مجتمع يسوده السلام والحوار واحترام حقوق الإنسان.

الجدير بالذكر ان جمعية كاريتاس مصر جمعية مدنيّة أهلية، وذات الصفة العامة بقرار رئيس الجمهورية رقم 266 لسنة 1975 وتنتمي للكنيسة الكاثوليكيّة بمصر ممثلة في مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، انطلاقا من نصوص المواد المذكورة في القوانين الشرقية 921- 922 من مجموع قوانين الكنائس الشرقية الصادرة في 18 أكتوبر سنة 1990م.