تدريب طلاب الثانوية العامة بمطروح على نظام البوكليت

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن تدريب طلاب الثانوية العامة على نظام البوكليت وذلك خلال تفعيل منظومة القوافل التعليمية المجانية المتميزة للثانوية العامةبدعم كامل من قائد الأقليم اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح.

وقال النيلي، اليوم، سيتم تنظيم قافلة تعليمية مجانية للمراجعة النهائية الشاملة لمادة اللغة العربية الجمعة المقبلة للخبير اللغوى الشهير الدكتور أحمد عبدالمعطى بقاعة مؤتمرات مجلس العمد والمشايخ بمطروح.

وأضاف أن محاضرة اللغة العربية سيتم خلالها تدريب الطلاب على إمتحانات البوكليت طبقا لما يأتي في امتحانات وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة.