تسجيل الدخول

الوطن

تدريب طلاب الثانوية العامة بمطروح على نظام البوكليت

منذ 29 دقيقة
كتب: محمد بخات
تدريب طلاب الثانوية العامة بمطروح على نظام البوكليت

الخبير اللغوى احمد عبدالمعطى خلال محاضره لطلاب الثانوية العامه بمطروح -صورة ارشيفية

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن تدريب طلاب الثانوية العامة على نظام البوكليت وذلك خلال تفعيل منظومة القوافل التعليمية المجانية المتميزة للثانوية العامةبدعم كامل من قائد الأقليم اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح.

وقال النيلي، اليوم، سيتم تنظيم قافلة تعليمية مجانية للمراجعة النهائية الشاملة لمادة اللغة العربية الجمعة المقبلة للخبير اللغوى الشهير الدكتور أحمد عبدالمعطى بقاعة مؤتمرات مجلس العمد والمشايخ بمطروح.

وأضاف أن محاضرة اللغة العربية سيتم خلالها تدريب الطلاب على إمتحانات البوكليت طبقا لما يأتي في امتحانات وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة.

أخبار متعلقة

تكريم وكيل "تعليم مطروح" لمشاركته في أنشطة الوحدات المنتجة

تكريم وكيل "تعليم مطروح" لمشاركته في أنشطة الوحدات المنتجة
"تعليم مطروح": انطلاق فعاليات القافلة التعليمية للغة الإنجليزية

"تعليم مطروح": انطلاق فعاليات القافلة التعليمية للغة الإنجليزية
وكيل "تعليم مطروح": نجاح محاضرات الثانوية العامة عبر أثير إذاعة مطروح

وكيل "تعليم مطروح": نجاح محاضرات الثانوية العامة عبر أثير إذاعة مطروح
وكيل "تعليم مطروح": الغش غير مقبول أخلاقيا ولا قانونيا

وكيل "تعليم مطروح": الغش غير مقبول أخلاقيا ولا قانونيا

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

عاجل| ترامب: القمة الأمريكية الكورية الشمالية قد تتأجل

عاجل| ترامب: القمة الأمريكية الكورية الشمالية قد تتأجل

"الزراعة" تؤكد ضرورة الانتهاء من جمع محصول الموز خلال مايو

"الزراعة" تؤكد ضرورة الانتهاء من جمع محصول الموز خلال مايو

مليون و943 ألف جنيه إيرادات الغرفة التجارية بجنوب سيناء في 2014

مليون و943 ألف جنيه إيرادات الغرفة التجارية بجنوب سيناء في 2014

سيلفيا نبيل تنفي تخصيص 62 مليار جنيه كموازنة لـ"التعليم"

سيلفيا نبيل تنفي تخصيص 62 مليار جنيه كموازنة لـ"التعليم"

"الزراعة" تواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية خلال رمضان

"الزراعة" تواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية خلال رمضان

اختيارات الوطن

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الأكثر قراءة

عاجل