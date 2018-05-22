تسجيل الدخول

الوطن

غلق ملف "ورثة سكرتير مبارك" بـ"الكسب".. وتعثر التصالح مع "الشريف"

منذ 29 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
غلق ملف "ورثة سكرتير مبارك" بـ"الكسب".. وتعثر التصالح مع "الشريف"

وزارة العدل

أغلق جهاز الكسب غير المشروع، بوزارة العدل، ملف اتهام اللواء الراحل جمال عبد العزيز، سكرتير الرئيس الاسبق حسني مبارك، بعد تأييد محكمة الجنايات للتصالح مع ورثته، فيما تعثر ملف التصالح مع صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، بعد تمسك دفاعه أمام "الجنايات" باستمرار الدفاع للحصول على البراءة وعدم استكمال إجراءات التصالح، التى كان قد بدأها فى وقت سابق.

"الكسب غير المشروع" يخطر الجهات المعنية برفع التحفظ عن أموال "عبدالعزيز"

وقالت مصادر قضائية لـ"الوطن"، إن جهاز الكسب بدأ فى اتخاذ إجراءات تنفيذ ما ورد بمحضر التصالح مع ورثة سكرتير مبارك، بإخطار البنوك لرفع التحفظ عن أموالهم، وإخطار وزارة الداخلية لرفعهم من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وكانت محكمة الجنايات، قد أيدت قرار جهاز الكسب بالتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية بعد إتمام التصالح مقابل 6.5 مليون جنيه، كما تضمن قرار الجنايات إلغاء أمر المنع وقرار هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب بمنعهم "الورثة" من السفر وترقب الوصول وإخطار الجهات المعنية بذلك.

وبهذا الحكم رفضت المحكمة طعن النيابة العامة على قرار جهاز الكسب بالتصالح، ليغلق ملف سكرتير مبارك وورثته نهائيا.

فى سياق متصل، تعثر ملف التصالح مع صفوت الشريف، بعد أن تمسك محاميه الدكتور أحمد فتحي سرور، أمام محكمة جنايات القاهرة، خلال اخر جلسات محاكمته الاسبوع الماضي، باستمرار الدفاع قائلا :" جئنا للدفاع وليس التصالح".

وأرجأت المحكمة قرارها بالنطق بالحكم في القضية لـ 12 أغسطس المقبل، بعد أن كانت قررت فى وقت سابق النطق بالحكم 15 مايو الجاري.

"الكسب" يطالب صفوت الشريف بـ600 مليون جنيه

وقالت مصادر قضائية، إن "الشريف" تقدم بطلب للتصالح معه فى الوقائع المنسوبة إليه بتضخم الثروة واستغلال النفوذ إبان توليه منصب وزير الإعلام في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشغله منصب رئيس مجلس الشورى بعد تركه وزارة الإعلام، مضيفة لـ"الوطن" أن جهاز الكسب طالب "الشريف" بـ600 مليون جنيه، للموافقة على طلب التصالح، لكنه لم يسدد سوى 44 مليون و100 ألف جنيه، قيمة 4 قطع أراض بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية.

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أنه حال رفض "الشريف" إتمام التصالح مع جهاز الكسب، سيكون أمام محكمة الجنايات فى الجلسة المقبلة، أحد خيارين، الأول: الحكم بالبراءة، والثاني، الحبس والغرامة.

وكانت الجلسات السابقة على حجز القضية للحكم، شهدت تسويفا من قبل المحامين بطلب التأجيل من أجل اتمام طلب التصالح، لكن المحكمة حجرت القضية للحكم بعد أن رأت عدم جدية "الشريف" فى التصالح، وتمسك محاميه أخيرا باستمرار الدفاع والمرافعة حتى يتمكن من الحصول على البراءة.

وتتولى محكمة الجنايات إعادة محاكمة صفوت الشريف وأسرته، في وقائع استغلال النفوذ وتضخم الثروة والحصول على كسب غير مشروع، عقب نقض الحكم الاول من قبل محكمة النقض والذى كان متضمنا الحبس 5 سنوات وتغريمه 209 ملايين و700 ألف جنيه.

وتجيز المادة 14 مكرر من قانون الكسب على التصالح بطلب من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بادارة الكسب غير المشروع برد ماتحصل عليه المتهم من الكسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها.ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق إنقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

وتجيز المادة "14 مكرر أ" للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ماتحصل عليه وغرامة تعادل مثل قيمة المبلغ المتحصل عليه من جريمة الكسب وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح اجلا مناسبا لاتخاذ التصالح.

أخبار متعلقة

"الكسب" يترقب حكم الجنايات ضد صفوت الشريف لتحديد مصير "التصالح"

"الكسب" يترقب حكم الجنايات ضد صفوت الشريف لتحديد مصير "التصالح"
مد أجل الحكم على صفوت الشريف وابنه لـ12 أغسطس

مد أجل الحكم على صفوت الشريف وابنه لـ12 أغسطس
15 مايو.. الحكم على ورثة سكرتير مبارك في قضية "الكسب غير مشروع"

15 مايو.. الحكم على ورثة سكرتير مبارك في قضية "الكسب غير مشروع"
تأجيل محاكمة ورثة سكرتير مبارك لاتهامه بالكسب غير المشروع لـ10 أبريل

تأجيل محاكمة ورثة سكرتير مبارك لاتهامه بالكسب غير المشروع لـ10 أبريل
مصادر: "الكسب" يخطر الجهات المعنية بالتصالح مع ورثة سكرتير مبارك

مصادر: "الكسب" يخطر الجهات المعنية بالتصالح مع ورثة سكرتير مبارك

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

عاجل| ترامب: القمة الأمريكية الكورية الشمالية قد تتأجل

عاجل| ترامب: القمة الأمريكية الكورية الشمالية قد تتأجل

"الزراعة" تؤكد ضرورة الانتهاء من جمع محصول الموز خلال مايو

"الزراعة" تؤكد ضرورة الانتهاء من جمع محصول الموز خلال مايو

مليون و943 ألف جنيه إيرادات الغرفة التجارية بجنوب سيناء في 2014

مليون و943 ألف جنيه إيرادات الغرفة التجارية بجنوب سيناء في 2014

سيلفيا نبيل تنفي تخصيص 62 مليار جنيه كموازنة لـ"التعليم"

سيلفيا نبيل تنفي تخصيص 62 مليار جنيه كموازنة لـ"التعليم"

"الزراعة" تواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية خلال رمضان

"الزراعة" تواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية خلال رمضان

اختيارات الوطن

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الأكثر قراءة

عاجل