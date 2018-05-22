"الزراعة" تواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية خلال رمضان

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مد عمل الحملة القومية لتحصين الأبقار والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية فى المرحلة الأولى للعام الجارى للوصول إلى المستهدف تحصينه خلال شهر رمضان.

وكشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة، أنه منذ بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية في 10 أبريل الماضي 2018 وصل إجمالي أعداد الحيوانات المحصنة إلى 2.2 مليون رأس أبقار وجاموس، على أن تسمر الحملة بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان، للوصول إلى المستهدف وهو 3.9 مليون رأس أبقار وجاموس، لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

وكلف الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بالتواصل المستمر والدائم مع المربيين بمختلف القرى، للتعرف على المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها على الفور.