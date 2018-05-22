تسجيل الدخول

الوطن

"الزراعة" تواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية خلال رمضان

منذ 7 دقيقة
كتب: محمد أبو عمرة
"الزراعة" تواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية خلال رمضان

تحصين ماشية ضد الحمى القلاعية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، مد عمل الحملة القومية لتحصين الأبقار والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية فى المرحلة الأولى للعام الجارى للوصول إلى المستهدف تحصينه خلال شهر رمضان.

وكشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة، أنه منذ بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية في 10 أبريل الماضي 2018 وصل إجمالي أعداد الحيوانات المحصنة إلى 2.2 مليون رأس أبقار وجاموس، على أن تسمر الحملة بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان، للوصول إلى المستهدف وهو 3.9 مليون رأس أبقار وجاموس، لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

وكلف الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، بالتواصل المستمر والدائم مع المربيين بمختلف القرى، للتعرف على المشاكل التى تواجههم والعمل على حلها على الفور.

أخبار متعلقة

محافظ الدقهلية: تحصين 267 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية

محافظ الدقهلية: تحصين 267 ألف رأس ماشية وأغنام ضد الحمى القلاعية
محافظ الدقهلية: تحصين 256 ألف رأس ماشية وأغنام ضد مرض الحمى القلاعية

محافظ الدقهلية: تحصين 256 ألف رأس ماشية وأغنام ضد مرض الحمى القلاعية
محافظ الدقهلية: تحصين 214 ألف رأس ماشية وأغنام ضد "الحمى القلاعية"

محافظ الدقهلية: تحصين 214 ألف رأس ماشية وأغنام ضد "الحمى القلاعية"
"بيطري دمياط": تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية والوادي"

"بيطري دمياط": تحصين 40 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية والوادي"
"بيطري مطروح": تحصين 90 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

"بيطري مطروح": تحصين 90 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

عاجل| ترامب: القمة الأمريكية الكورية الشمالية قد تتأجل

عاجل| ترامب: القمة الأمريكية الكورية الشمالية قد تتأجل

"الزراعة" تؤكد ضرورة الانتهاء من جمع محصول الموز خلال مايو

"الزراعة" تؤكد ضرورة الانتهاء من جمع محصول الموز خلال مايو

مليون و943 ألف جنيه إيرادات الغرفة التجارية بجنوب سيناء في 2014

مليون و943 ألف جنيه إيرادات الغرفة التجارية بجنوب سيناء في 2014

سيلفيا نبيل تنفي تخصيص 62 مليار جنيه كموازنة لـ"التعليم"

سيلفيا نبيل تنفي تخصيص 62 مليار جنيه كموازنة لـ"التعليم"

"الزراعة" تواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية خلال رمضان

"الزراعة" تواصل تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية خلال رمضان

اختيارات الوطن

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

قصة آية| يـوم إكمال الدّين!

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

في رحاب القدس| "حبس المسيح".. دير أرمني بمباركة عثمانية

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الشيف يسرى: «ولادى بيحبوا ياكلوا من إيد أمهم»

الأكثر قراءة

عاجل