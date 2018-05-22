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الوطن

سيلفيا نبيل تنفي تخصيص 62 مليار جنيه كموازنة لـ"التعليم"

منذ 7 دقيقة
كتب: محمد حامد
سيلفيا نبيل تنفي تخصيص 62 مليار جنيه كموازنة لـ"التعليم"

سيلفيا نبيل

نفت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، ما تردد عن زيادة الاعتمادات المخصصة لوزارة التربية والتعليم بموازنة العام المالي الجديد بمقدار 62 مليار جنيه، بينها 16 مليار جنيه زيادة متوقعة في أجور المعلمين، موضحة أنها لم تصرح بهذا الرقم إطلاقًا. 

وقالت سيلفيا نبيل، في تصريحات صحفية، اليوم، إن اجتماع اللجنة اليوم كان لاستلام بعض التعديلات التي طلبتها اللجنة بشأن موازنات البرامج والأداء لوزارات المالية والتخطيط والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية والتربية والتعليم والتعليم الفني. 

وأضافت أن رقم 62 مليار تم طرحة من قبل ممثل وزارة التربية والتعليم أثناء مناقشته في تفاصيل موازنات البرامج والأداء، ومطالبتها بتفاصيل البرنامج والبرامج الرئيسية والفرعية والأنشطة بعيدا عن رقم الاعتماد، لافتة إلى أنها أوضحت أن الرقم ليس المهم ولكن تفاصيل البرنامج، موضحة أن الموازنة لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن. 

وأوضحت سيلفيا نبيل أن اللجنة تسلمت 14 محافظة من وزارة التنمية المحلية، والهيئات الخاصة بالصناعة، والاتصالات تستكمل باقي الهيئات غدا، والمالية لديها بعض التعديلات، والتخطيط عدلت المطلوب.

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