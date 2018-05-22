"الزراعة" تؤكد ضرورة الانتهاء من جمع محصول الموز خلال مايو

وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عددَا من التوصيات الفنية لمحصول فاكهة الموز خلال مايو الحالي، أكدت فيه أهمية الاستمرار في قطع الجزء السفلى من الكوز الزهري أو إزالته، والبدء في وضع السماد النيتروجينى بالنسب المقررة على دفعتين أوائل الشهر ومنصف الشهر، مع فحص وإزالة النباتات المصابة بـ"التورد القمي أو التبرقش"، والاستمرار فى الرش ضد "المن" مرتين خلال الشهر الحالي.

وفيما يتعلق بأراضي الوادي أشارت التوصيات إلى ضرورة الانتهاء من جمع المحصول، وترك البروز التي تظهر حول الأمهات ابتداء من أول الشهر في الوجه البحري وتُزال البروز التي تظهر فى الوجه القبلي ويراعى إزالة الخلفات الموجودة فى وسط الجورة والملاصقة أو البعيدة جدا عن الأم.

كما يجب إضافة دفعتين من السماد النيتروجينى فى أول الشهر ومنتصفه كما فى الشهر السابق، بجانب إضافة سلفات الماغنسيوم بمعدل 25 جم/ نبات مع الدفعة الثانية من التسميد النيتروجينى، والري حسب الحالة مع ملاحظة تقليل الفترة بين كل ريه والأخرى ابتداء من هذا الشهر والشهور التالية، وإزالة النباتات المصابة بتورد القمة أو التبرقش مع الرش الدوري كل 15 يومًا ضد المن بالمبيد الموصي به، ومن حيث التعامل مع الأراضي الرملية، يتطلب إضافة 5 كجم نترات نشادر/ ف + 8 كجم سلفات بوتاسيوم/ ف خمس مرات اسبوعيا + إضافة 1 كجم سلفات ماغنيسيوم / ف مرة واحدة أسبوعيًا.