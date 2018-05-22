الزراعة والطب تتقاسمان جائزة أفضل ممثلة في ملتقى جامعة طنطا المسرحي

اختتمت جامعة طنطا، فاعليات الملتقى المسرحي الـ 41 لطلاب الجامعة، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بالمجمع الطبي، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع، رئيس الجامعة والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وجاء لقب أفضل ممثلة مناصفة بين هالة نوار من كلية الزراعة وآية سامي من كلية الآداب وكانت ضمن فريق كلية الطب في العرض المسرحي.

وفازت بالمركز الثاني نورا عياد من كلية طب الأسنان، وحصلت على المركز الثالث حلا فستق من كلية الحقوق، أما لقب أفضل ممثل جاء من نصيب خليل أيمن من كلية التجارة، كما جاء المركز الثاني مناصفة بين محمد السباعي من كلية الزراعة ومحمود رميح من كلية الهندسة.

وحصل على المركز الثالث أحمد فجل من كلية العلوم، أما جائزة أفضل إخراج فحصل على المركز الأول أحمد أبو طالب من كلية التجارة، وتقاسم المركز الثاني كل من محمد سمير من كلية التربية الرياضية ومحمد طلعت من كلية الزراعة ، وحقق خالد عبد السلام من كلية الطب المركز الثالث.

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم الملتقى تشكلت من أساتذة المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، الدكتور سيد الإمام أستاذ النقد والدراما ، والدكتور عبد ربه حسن أستاذ الديكور المسرحى ، والدكتور محمود زكي أستاذ التمثيل والإخراج.