المتحدث العسكري ينفي تقرير "هيومن رايتس": ننفذ الإجراءات القانونية

نفى المتحدث العسكري ما ورد بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مؤكدًا عدم اعتماد المنظمة على مصادر رسمية واعتمادها على مصادر غير موثقة.

وقال المتحدث العسكري، في بيان له، إن القوات المسلحة تنفذ الإجراءات القانونية التى تقوم بها طبقًا للقرارات الرئاسية بشأن إقامة المنطقة العازلة على الشريط الحدودى وحول مطار العريش مع تعويض الأهالى بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية بالدولة ووصول حجم التعويضات للأهالى المتضررين لأكثر من 900 مليون جنيه مصرى.

وأكد المتحدث العسكريي قيام القوات المسلحة بتوفير كل السلع الأساسية والاحتياجات الإدارية والطبية للمواطنين بمناطق العمليات، بالتنسيق مع كل الوزارات المعنية بالدولة بصفة مستمرة وتأمين وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للأهالي.