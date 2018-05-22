محافظ بني سويف يناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

ترأس المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، لجنة متابعة امتحانات الثانوية العامة، للوقوف على استعدادات المحافظة للامتحانات، والمقرر انطلاقها في الثالث من شهر يونيه، وتستمر حتى بداية يوليو، في حضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء عصام العلقامي السكرتير العام، ونائب المستشار العسكري للمحافظة، و محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ كافة تجهيزات مقار اللجان وإعدادها لاستقبال الطلاب والمراقبين والملاحظين، وتيسير أداء الطلاب للامتحانات بتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك تأمين اللجان وأماكن إقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، وتأمينهم في الذهاب والعودة وتوفير كل احتياجاتهم، وكذلك الاطمئنان على آلية توزيع أوراق الأسئلة على اللجان وتجميع أوراق الإجابات لتأمين وصولها.

كما ناقش الاجتماع بروتكولات التعاون الموقعة بين مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لتوفير كافة أوجه الاستعدادات اللازمة لخروج عملية الامتحانات بالشكل المطلوب، حيث تم مناقشة أليات والموقف التنفيذي لبروتكول التعاون مع مديرية أمن بني سويف لضمان كافة اجراءات التأمين لكافة مراحل أعمال الإمتحانات، و مناقشة بروتكول التعاون مع مديريات التموين والصحة والكهرباء لتوفير المتطلبات كل في اختصاصه.

واستعرض اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، خطة تأمين استلام الأسئلة من القاهرة، وتأمين مركز توزيع الأسئلة على اللجان، وتجميع أواراق الإجابة، وخطة تسفير أوراق الإجابة إلى الكنترول في القاهرة، وغيرها من الاستعدادات الأمنية المكثفة لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومطمئنة وخروجها بالشكل اللائق.

وقال محمد حسام الدين وكيل الوزارة التربية والتعليم أن خطة الاستعدادات تضمنت مجموعة من الآليات لتنظيم وتأمين اللجان من خلال زيادة عدد أفراد الأمن الإداري المكلفين بتأمين اللجنة من الداخل، علاوة على توفير سبل الأمان لمواجهة الغش باستخدام العصا الالكترونية الخاصة بتفتيش الطلاب داخل اللجان، وذلك بجانب خطة مديرية الأمن لتأمين اللجان من الخارج.

وأضاف وكيل الوزارة أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ 17371 طالبا وطالبة، موزعين على 46 لجنة بدائرة المحافظة، مشيرا إلى أن المديرية عقدت بروتوكولات تنسيقية مع أجهزة المحافظة التنفيذية والجهات الأمنية استعداداً لامتحانات الثانوية العامة، لافتا إلى أنه تم اختيار 17 مدرسة مؤهلة لاستخدامها كإستراحات وقربية من لجان السير، وجاري التنسيق لتوفير كافة وسائل الإعاشة والإقامة بها.