توريد 172 ألف طن قمح لشون وصوامع بني سويف

استلمت شون وصوامع محافظة بني سويف المختلفة 172 ألف طن من القمح، منذ بدء التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي وحتى اليوم.

وقال جمعة علي عبد الحفيظ، رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين بمحافظة بني سويف، إن الشون والصوامع بالمحافظة استلمت 172 ألف طن من محصول القمح من الفلاحين والموردين منذ بدء موسم التوريد رسميًا في 15 أبريل الماضي، وحتى اليوم.

وأشار إلى وجود تشكيل لجان لاستلام القمح من الموردين والفلاحين في 20 موقعًا متنوعًا ما بين صومعة وشونة بجميع مراكز المحافظة، واستلام اللجان مهام عمله داخل الشون والصوامع، بالإضافة إلى الإعلان عن الأسعار بإعلانات في مواقع التخزين 570 جنيهًا لدرجة 22.5، 585 جنيهًا لدرجة 23، 600 جنيه لدرجة 23.5.

وأوضح رئيس قسم الحبوب بمديرية تموين بني سويف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين لمتابعة عمليات التوريد واستلام القمح من الفلاحين، وحل المشاكل التي تقابلهم أولًا بأول.