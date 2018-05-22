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الوطن

محافظ أسيوط للنواب: مكتبي مفتوح للجميع واحتياجات القرى في الأولوية

منذ 31 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
محافظ أسيوط للنواب: مكتبي مفتوح للجميع واحتياجات القرى في الأولوية

جانب من اللقاء

واصل المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلس النواب وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة لمناقشة طلبات المواطنين وضع حلول عاجلة لمشاكل وطلبات المواطنين بالتنسيق مع مسؤولي مديريات الخدمات والشركات في قطاعات "الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والبترول" وبحث التطبيق الجيد لخطة التنمية المستدامة 2030 في جميع القطاعات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقرى ومحافظات الصعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبد الجليل، سكرتير عام المحافظة، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب ومديري المديريات ورؤساء المراكز والأحياء والشركات.

وقال محافظ أسيوط  - خلال الاجتماع - إن مكتبه مفتوح أمام الجميع لخدمة أبناء المحافظة، مشيرا إلى متابعته لاحتياجات القرى وطلبات وشكاوى المواطنين والوقوف على الحلول العاجلة لها.

وأكد على استكمال عمليات التنمية الشاملة بقرى ونجوع المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وإزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ المشروعات القومية بالتنسيق بين أعضاء مجلس النواب بصفتهم ممثلين عن أهالي المحافظة والجهاز التنفيذي.

وناشد المحافظ أعضاء مجلس النواب بالتواصل مع المواطنين بالقرى والنجوع وتوعيتهم بسرعة تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وفقا للخطوات التي نصت عليها الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017قبل انتهاء المهلة المحددة فى 14 يونيو المقبل .

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