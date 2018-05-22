"الأرصاد" تحدد موعد انتهاء الموجة الحارة

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، شهد قمة الموجة الحارة التي تضرب البلاد، تسبب فيها وجود منخفض حار قادم من الصحراء الغربية.

وأضاف عبدالعال، في تصريحات لـ"الوطن"، أن درجات الحرارة ستنخفض غدًا الأربعاء، بدرجة واحدة عن اليوم، موضحًا أنه بعد غدٍ الخميس، سيشهد انخفاضًا تدريجيًا ملحوظًا.

وأشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى انخفاض درجات الحرارة، يوم الخميس، 3 درجات كاملة عن سابقه، ثم 3 درجات أخرى يوم الجمعة، حتى تنكسر الموجة الحارة بشكلٍ كامل يوم السبت المقبل.