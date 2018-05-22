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الوطن

"مطرانية المنوفية" تنظم حفل إفطار جماعي بحضور قيادات المحافظة

منذ 21 دقيقة
كتب: محمود الحصري
"مطرانية المنوفية" تنظم حفل إفطار جماعي بحضور قيادات المحافظة

سكرتير عام محافظة المنوفية ومدير الأمن يشهدان حفل إفطار الوحدة الوطنية بمطرانية المنوفية

شهد الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، واللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، اليوم، حفل الإفطار الجماعي، بمطرانية المنوفية.

حضر الإفطار نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، ومفتش الأمن الوطني، والشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف، ووفد من بيت العائلة المصري بالمحافظة، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأ الحفل بتناول طعام الإفطار أعقبه عزف السلام الجمهوري، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، فيما رحب أمين بيت العيلة الشيخ أحمد الفقي بالحضور، موجهاً الشكر لنيافة الأنبا بنيامين علي هذه الدعوة الكريمة، التي تدل على الأخوة وأن مصر للمصريين جميعاً مسلمين وأقباط.

وفي كلمته، هنأ الأنبا بنيامين، الحضور، بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن هذة اللقاءات تعبر عن المحبة والوئام والسلام، وأن المصريين جميعاً سيظلون في علاقة ترابط وإخاء مهما حاولت أي قوة التفرقة بينهم، مؤكدا على أن مصر أصبح لها مكانة بين العالم أجمع، بما يفعله الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما يقدمه من إنجازات.

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