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الوطن

بومبيو: ليس من الخيال أن نطالب إيران بوقف أعمالها الإرهابية

منذ 15 دقيقة
كتب: وكالات
بومبيو: ليس من الخيال أن نطالب إيران بوقف أعمالها الإرهابية

مايك بومبيو

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن مطالب واشنطن تجاه إيران ليست أمرا من المستحيل تحقيقه.

وقال بومبيو للصحفيين اليوم الثلاثاء، إنه "ليس من الخيال أن نطالب إيران بوقف أعمالها الإرهابية"، معتبرا أن الشروط الأمريكية "من السهل تنفيذها"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

كما أعرب بومبيو عن قناعته بأن واشنطن ستتمكن من إيجاد موقف دبلوماسي موحد مع الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الإيرانية.

وقال: "إنني على قناعة بأن هناك مجموعة من القيم والمصالح المتطابقة هنا، التي ستدفع بنا نحو نفس الاستنتاج بشأن الحاجة للرد على التهديدات الإيرانية للعالم".

هذا، وكان بومبيو قد طرح 12 شرطا لتطبيع العلاقات مع إيران، بينها "التخلي عن دعم الإرهاب" ووقف البرنامج لتطوير الصواريخ البالستية، بالإضافة إلى عدد من المطالب تخص برنامج طهران النووي ونشاطات طهران في المنطقة.

وكانت الجمهورية الإسلامية قد رفضت المطالب الأمريكية، معتبرة إياها تدخلا في الشؤون الإيرانية.

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