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الوطن

رئيس "التجمع": الشعب في حاجة للشعور بأن الأحزاب السياسية تسانده

منذ 21 دقيقة
كتب: سمر نبيه
رئيس "التجمع": الشعب في حاجة للشعور بأن الأحزاب السياسية تسانده

رئيس حزب التجمع

قال النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الوفد بيت الأمة وليس مجرد حزب، لافتا إلى أن الهدف من تجمع اليوم، تشكيل مجموعة عمل لوضع وثيقة للتوافق عليها بعد مناقشتها ومن ثم إطلاقها.

وأضاف "عبدالعال" خلال اجتماع الأحزاب المنعقد في حزب الوفد، أن الدولة في حاجة لدعم الحياة السياسية والشعب في حاجة للشعور بأن الأحزاب السياسية تشعر بما يواجهه من آثار عدد من القرارات الاقتصادية، وأنها ستناقشها وتغير غيرالجيد منها، مشيرا إلى أن الدور الحقيقي للأحزاب الفترة المقبلة، يجب أن يكون معبرا عن المواطنين.

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