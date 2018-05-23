"أبوشقة" يدعو رئيس الجمهورية للقاء ممثلي الأحزاب والتحاور معهم

وجه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، الدعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسم الأحزاب السياسية، للجلوس معه والتشاور والتحاور حول مطالب الأحزاب.

وقال أبوشقة، خلال اجتماع الأحزاب، مساء أمس، "الرجل حريص وأمين وصادق، ولديه رغبة في الحوار حتى نكون أمام ديمقراطية حقيقية، ودولة مدنية حديثة قائمة على احترام القانون، وهو لديه رغبة صادقة في تحقيق الديمقراطية".

واتفق "أبو شقة"، خلال اجتماع الأحزاب السياسية على عقد اجتماع آخر للأحزاب السياسية، الثلاثاء المقبل، للوصول إلى رأي نهائي بشأن موقفها من الوثيقة الوطنية التي ستوضع لتفعيل المادة الخامسة من الدستور، وتشكيل لجنة تنسيقية للتواصل بين الحكومة والأحزاب، الفترة المقبلة، وذلك بعد عودة كل منها لمؤسساتها الحزبية وقواعدها، مقترحا الاستعانة بخبراء وفنيين في الدستور والقانون، وتشكيل لجنة لوضع الوثيقة الوطنية، على أن تشكل من 21 عضوا بالتوافق بين الأحزاب.