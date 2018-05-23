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الوطن

الوفد: اجتماعنا بالأحزاب نجح وسنبدأ التشاور حول تشكيل لجنة تنسيقية

اليوم AM 12:07
كتب: سمر نبيه
الوفد: اجتماعنا بالأحزاب نجح وسنبدأ التشاور حول تشكيل لجنة تنسيقية

المتحدث باسم حزب الوفد

انتهى اجتماع الأحزاب السياسية، الذي انعقد في حزب الوفد، منذ قليل، بحضور عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب والقوى السياسية في مصر بهدف تفعيل المادة الخامسة من الدستور والوصول إلى حياة حزبية قوية تساعد في بناء مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة. 

وأعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، أن الاجتماع نجح في بلورة رؤية جديدة للحياة الحزبية في مصر، ليفتح الباب أمام ممارسة ديمقراطية حقيقية تساعد في النهوض بالدولة المصرية خلال الفترة المقبلة. 

وأوضح الهضيبي، أن الاجتماع خرج بعدة توصيات هامة من ضمنها تشكيل لجنة تنسيقية بين الأحزاب والحكومة.

وأعلن الهضيبي، أن التوصيات تمثلت في عقد اجتماع آخر للأحزاب يوم الثلاثاء المقبل من أجل أمرين الأول تشكيل لجنة لإعداد وثيقة حزبية متكاملة على أن تستعين بما تراه من خبراء وفنيين في هذا الشأن هذا بالإضافة إلى تشكيل المجلس التنفيذي للتنسيق بين الأحزاب والحكومة. 

وأوضح الهضيبي، أن المستشار بهاء أبوشقة اقترح دعوة الرئيس لعقد لقاء مع الأحزاب ورحبت الأحزاب والقوى السياسية بهذا المقترح.

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