عبدالحميد: إقامة معرض دولي سنوي للأثاث بدمياط.. وآخر في جدة

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي، وشركة دمياط للأثاث، وجمعية المصدرين المصريين "أكسبولينك"، لإقامة معرض دولي متخصص في قطاع الأثاث "فيرنكس دمياط"، لمدة عشرة أيام على الأقل سنويا ولمدة ثلاث سنوات، بالمحافظة.

وقال عبدالحميد، إن المعرض يهدف لاستقطاب أكبر وأشهر مشتركين دوليين لزيارته في الموعد المقترح بإقامته في سبتمبر المقبل، معلنا عن إقامة معرضين آخرين لمدة شهر على هامش المعرض الأساسي للبيع المحلي، لصغار الصناع، ولبيع أشهر منتجات المحافظة من حلويات ومنتجات الألبان.

وأشار المحافظ إلى، أنه تم عقد اتفاق مبدئي مع شركة "Expoxperts" إحدى شركات طارق نور للدعاية والإعلان والمعارض الدولية، لمشاركة عارضين من صناع وتجار الأثاث بالمحافظة بالمعرض، الذي تعتزم الشركة إقامته بالمملكة العربية السعودية، تحديدا بمنطقة جدة فى الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر.