محافظ الفيوم: إنهاء أعمال صيانة خط مياه الشرب المكسور

قال الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، إنه تم إصلاح الكسر المفاجىء بخط مياه الشرب الصلب قطر 300 مم، أسفل مزلقان السكة الحديد بالقرب من مستشفى الصدر بمدينة الفيوم، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، والتأكد من عدم تكرار حدوث المشكلة مرة أخرى.

وأضاف سامي، في بيان صحفي، قبل قليل، أن المحافظة تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، لوضع حلول جذرية لمشاكل الصرف ومياه الشرب، لافتا إلى أن هذه المشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة وتحتاج إلى وقت.

وأضاف محافظ الفيوم، أنه يتابع بنفسه أولاً بأول هذه المشكلة، وأصدر توجيهات مشددة لجميع المسؤولين بموافاته بتقارير سريعة، حال حدوث أي أعطال مفاجئة.