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الوطن

"بدوي": طرح أولى شركات قطاع الأعمال العام في البورصة يونيو المقبل

منذ 44 دقيقة
كتب: محمود الجمل
"بدوي": طرح أولى شركات قطاع الأعمال العام في البورصة يونيو المقبل

خالد بدوي

كشف خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، أن طرح أولى الشركات التابعة للقطاع بالبورصة سيتم خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف "بدوي" خلال كلمته في سحور نظمته الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن الجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال وافقت على الطرح وفي 27من مايو الجاري، ستكون آخر موافقة جاهزة عبر جمعية العمومية للشرقية للدخان، لافتا إلى فتح قنوات مع مستشاري الطرح مع أن أى كابيتال ومع المالية وبشكل سريع.

وأكد الوزير، أن برنامج الطرح خطوة لنمو الاقتصاد، بحيث لا تدير الحكومة الشركات ويديرها القطاع الخاص حتى ولو للحكومة حصة فيها.

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