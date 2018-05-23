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الوطن

أصل وفصل| داء الأمية بين المصريين وراء بدعة "خمسة وخميسة" و"الخرزة الزرقاء"

منذ 38 دقيقة
كتب: أروا الشوربجي
أصل وفصل| داء الأمية بين المصريين وراء بدعة "خمسة وخميسة" و"الخرزة الزرقاء"

خمسة وخميسة

يخاف المصريون من الحسد فيتجنبون الناس الذين يعتقدون أن لديهم القدرة على الحسد، كما ابتكروا أساليب كثيرة لاتقاء شرور الحاسدين، فكانوا يلبسون الأطفال "خرزة زرقاء"، ويستعينون بالتعاويذ المكتوبة والأحجبة، حتى في كلماتهم تعتبر "خمسة وخمسية" إحدى الجمل التي يرددونها أمام من يظنون أنه حاسد.

تم تفسير هذه المقولة لعدة تفسيرات مختلفة، فيرجع إلى أن آيات سورة "الفلق" خمس، وهي من فضلها أنها تقرأ لاتقاء شر عين الحاسد، كما أن هناك تفسيرًا آخر أنه في عهد الحكم العثماني، وبعد انتشار الأمية بين المصريين، كانوا يكتبون آيات سورة الفلق الخمس على كف راحة اليد، حتى يستبدلون قولها بالإشارة أمام عين الحاسد، حتى ترسخت فكرة شكل "اليد" لمنع الحسد، ومقولة "خمسة وخميسة".

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