حملة مكبرة تسفر عن إزالة 102 حالة تعد على الأراضي في سوهاج

نفذت الأجهزة الأمنية بسوهاج، أمس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمدن والقرى ومديرية الزراعة، وجرى إزالة 102 حالة تعدِ.

وكان اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا بتنفيذ حملة أمنية أسفرت عن إزالة 102 حالة تعدِ على الأراضي تضمنت مراكز طهطا والمنشاه، وسوهاج، وطما، وأخميم، والمراغة، وجرجا، والبلينا، والعسيرات، ودار السلام.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة.