ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال 386 راكبا منهم 87 معتمرا

أكد ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع شهد وصول وسفر 952 راكبًا منهم 258 معتمرًا، و تداول 121 شاحنة على مدار يومين.

وتابع، يستعد الميناء، اليوم، استقبال السفينة سينا وعلى متنها 386 راكبًا منهم 87 معتمرًا و2 باص عمرة و4 برادات و2 تريلا، و8 سيارات، كما تغادر السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 225 راكبًا منهم 171 معتمرًا و4 باصات عمرة و40 برادًا و8 تريلات.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 221 راكبًا و16 برادًا و8 تريلات و6 سيارات، وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 120 راكبًا و29 برادًا و 14 تريلا وسيارة.