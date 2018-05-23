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الوطن

الرياضة في رمضان| مُدرب جمباز: لا تدريب بعد الفطار.. والأفضل التمرين ثم الأكل

منذ 26 دقيقة
كتب: سلوى الزغبي
الرياضة في رمضان| مُدرب جمباز: لا تدريب بعد الفطار.. والأفضل التمرين ثم الأكل

جمباز

"الجمباز".. رياضة تتضمن أداء سلاسل من الحركات في أجهزة مختلفة، ففي كل جهاز سلسلة من الحركات المتنوعة، وهو يجمع بين القوة والمرونة والسرعة والبراعة، مسابقات الجمباز الفني للرجال تتكون من 6 أجهزة، هي: "البساط الأرضي، حصان الحلق، الحلق، حصان القفز أو طاولة القفز".

يوضح كابتن كريم عصام مدرب الجُمباز بالنادي المصري للتجديف، لـ"الوطن"، كيفية ممارسة تلك اللعبة والتدريب عليها خلال شهر رمضان.

وأضاف الكابتن، أن التدريبات تستمر مثلها في الأيام العادية بغير رمضان، بحيث يكون التدريب مرتين في الأسبوع أو ثلاثة مرات على الأكثر، ولكن تتقلص مدة التدريب من ساعتين إلى ساعة ونصف.

يُفضل عصام، تدريب لاعبيه في نهار رمضان وليس بعد الإفطار، حيث يبدأ التدريب من الرابعة وحتى السادسة عصرًا، على سبيل المثال، حتى لا يشعر اللاعبون بالإجهاد والعطش حتى يحين موعد الإفطار الذي يتعمد المُدرب أن يكون ينتهي قرب موعد الإفطار، مؤكدًا أن ذلك التوقيت هو الأفضل والأنسب لتلك اللعبة هو ممارستها ثم تناول الطعام وليس العكس. بحد وصفه.

وينصح مُدرب الجمباز، ممارسي تلك الرياضة بالنوم وتناول الطعام بشكل جيد جدا، حتى لا يتعرضون لما يُسمى بـ"over tanning"، وهو الشعور بالإجهاد أثناء التدريب، مؤكدا أن ذلك لا يعود لحمل في التمرينات ذاتها، ولكنه بسبب عدم النوم الجيد وتناول الأطعمة المغذية، والتي من شأنها أيضا الحفاظ على الوزن، مؤكدا أن اللعبة تعتمد بشكل كبير جدا على جسم اللاعب.

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