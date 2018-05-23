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"نيكي" يسجل أكبر تراجع خلال شهرين مع عودة المخاوف التجارية

منذ 40 دقيقة
كتب: وكالات
"نيكي" يسجل أكبر تراجع خلال شهرين مع عودة المخاوف التجارية

البورصة اليابانية

سجل مؤشر "نيكي" الياباني أكبر تراجع خلال شهرين في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، مع عودة المخاوف التجارية وارتفاع الين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرح أمس بأنه غير راضٍ عن المحادثات التجارية مع بكين التي تمت في الأسبوع الماضي، "لدينا طريق طويل في المفاوضات".

وفي ختام التعاملات تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 1.2% إلى 22689.7 نقطة حيث فقد 270.6 نقطة.

كما هبط مؤشر "توبكس" بنسبة 0.7% عند 1797.3 متراجعاً 12.3 نقطة.

وارتفع الين أمام الدولار بنحو 0.6% إلى 110.26 ين.

وقادت قطاعات شركات الشرائح وصناعة الصلب هبوط بورصة طوكيو.

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