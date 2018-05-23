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الوطن

مصادرة 40 ألف لتر مياه طبيعية بشركة دون ترخيص في البحيرة

منذ 20 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
مصادرة 40 ألف لتر مياه طبيعية بشركة دون ترخيص في البحيرة

العقيد وجدى الصيرفى

شنّت مباحث التموين في البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير الأمن، بالاشتراك مع مديرية التموين، برئاسة المهندس كمال راشد، وكيل الوزارة، اليوم، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة ومروجي السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وضبطت الحملة 40 ألف لتر مياه طبيعية معبأة في شركة لتعبئة المياه دون ترخيص.

وتمكنت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، والمقدم ضياء فهمى، وكيل المباحث، من ضبط المدير المسئول عن شركة لتعبئة المياه الطبيعية دون ترخيص بمركز بدر، لإدارته الشركة دون ترخيص، وضُبط بحوزته 40 ألف لتر مياه طبيعية معبئة.

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