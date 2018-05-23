مصدر عن تنمية حقول الغاز: وسيلة لخفض فاتورة دعم الطاقة بالموازنة

قال مصدر بوزارة البترول، إن خطة وزارة البترول لتنمية حقول الغاز الجديدة والقديمة بالحقول التي تمتلكها مصر في مناطق الامتياز، عنصرا إيجابيا للغاية وتدعم القطاع فى خفض فاتورة دعم الطاقة بالموازنة الحالية.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن": "تنمية حقول الغاز الجديدة سيتم إضافتها على معدلات الإنتاج الطبيعية، وتستطيع حل 25% من نقص الغاز اليومي في مصر خاصة أن مصر تعاني عجزا بنحو 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا".

وتابع المصدر: "مصر تمتلك حقول عملاق من الغاز مثل (نورس، ظهر، شمال الإسكندرية"، قادرة على تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، تزامنا مع الوصول بإنتاج ظهر العملاق 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا بنهاية شهر مايو الجاري بعد تشغيل 3 وحدات إنتاجية في الحقل العملاق".