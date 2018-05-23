البرلمان الأوروبي يعلن عدم مراقبته لانتخابات الرئاسة في تركيا

أعلن البرلمان الأوروبي، اليوم، أنه لن يراقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

وقال الرئيسان المشاركان لـ"مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات في البرلمان الاوروبي"، ديفيد ماكاليستر وليندا ماكافان، في بيان إن "البرلمان الأوروبي لن يراقب العملية الانتخابية بتركيا، ولن يعلق عليها وعلى نتائجها".

واعتبر البيان أي تعليق صادر من أي عضو في البرلمان الأوروبي لا يعكس بتاتا وجهات نظر البرلمان الأوروبي ذاته.

يشار أن البرلمان التركي أقر، في 28 أبريل الماضي، بأغلبية الأعضاء، مقترحا لحزبي "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل، بدلا من نوفمبر 2019.