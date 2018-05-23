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الوطن

بالصور| ضبط قطع آثرية بميناء إيطالي هربت من الإسكندرية في طرد دبلوماسي

منذ 11 دقيقة
كتب: رضوى هاشم
بالصور| ضبط قطع آثرية بميناء إيطالي هربت من الإسكندرية في طرد دبلوماسي

ضبط آثار ايطاليا

كشفت وسائل أعلام إيطالية عن تهريب عشرات القطع الأثرية عبر طرد دبلوماسي خرج من ميناء الإسكندرية، ضبطت وصودرت بميناء ساليرنو الإيطالي، وأودعت داخل ثكنات "توفانز" تمهيدا لفحصها وتصنيفها وإعادتها إلى بلدان المنشأ.

وقالت وسائل الإعلام الإيطالية، أن ما تم ضبطه هو كنز حقيقي يحوي اكتشافات أثرية نادرة، وقيمة أبرزها تابوت حجري وقناع ذهبي، وأهمها قارب يحوي 14 مجداف، ورجحت وسائل الإعلام الإيطالية أن تكون تلك القطع قد هربت لتمويل عمليات إرهابية تخص "داعش"، كون الآثار تعتبر ثالث مصادر التمويل بعد بيع المخدرات والأسلحة. 

  

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