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الوطن

"الصحة": 50 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 126 مليون جنيه

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد مجدي
"الصحة": 50 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 126 مليون جنيه

الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 50 ألف و840 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، في محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 126 مليون و890 ألف جنيه، في الفترة من 12 إلى 17 مايو 2018.

وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أنه من بين تلك القرارات 10 ألاف و 433 قرارا لعلاج مرضى فيروس "سي" لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف كاظم أن القرارات تضمنت 35 ألف و940 قرارا لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبي على 485 مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 37 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.

ومن ناحيته، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه في إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر، تم مناظرة 118 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة، عن طريق "الفيديوكونفرانس". 

وأضاف، أنه تتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا وإرسالها للمريض خلال48 ساعة، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع مديري المستشفيات بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.

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