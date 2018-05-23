صور| نادي القضاة يلغي جميع فعالياته بسبب وفاة 3 أعضاء بالنيابة العامة

تقدم المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وأعضاء مجلس الإدارة، بأحر التعازي وصادق المواساة إلى قضاة مصر في مصابهم الأليم في وفاة ثلاثة من شباب النيابة العامة في حادث سير أليم وهم أحمد سيد، وائل البدري، محمود الحسيني وكلاء نيابة ملوي والذين لقوا ربهم صائمين حال عودتهم من نيابتهم.

وذكر النادي فى بيان له: "ببالغ اﻷ‌سى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نبتهل لله في هذه الأيام المباركة أن يدخلهم فسيح جناته وأن يرزقهم الفردوس الأعلى وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان".

وقرر مجلس إدارة النادي، نظرا لهذه الظروف الأليمة وتلك الواقعة التي انفطرت لها القلوب، إلغاء كافة الفعاليات التي كان مرتب لها سلفا واستقبال واجب العزاء في شباب النيابة وقراءة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم عقب الإفطار اليوم في نادي القضاة النهري بالعجوزة.

واختتم النادي بيانه بالدعاء للفقداء بالرحمة وأن يطيب الله ثراهم ويسكنهم فسيح جناته وأن يحفظ الله بحوله وقوته قضاة مصر من كل سوء.

وتنشر "الوطن" صور وكلاء النيابة العامة الثلاث الذين توفوا إثر هذا الحادث الأليم.