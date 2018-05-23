إهداء مكتبة الدكتور صوفي أبوطالب إلى مكتبة الإسكندرية  

تسلمت وحدة الإهداءات والتبادل بمكتبة الإسكندرية، إهداء مكتبة الراحل الدكتور صوفي أبوطالب؛ الأكاديمي والسياسي المصري، والذي شغل منصب رئيس جمهورية مصر العربية في الفترة الانتقالية بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.

يتضمن الإهداء بعض مؤلفات الدكتور صوفي أبوطالب، ومنها أبحاث في مبدأ سلطان الإرادة في القانون الروماني، القانون الروماني، أحكام الالتزام، دروس في المجتمع العربي، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، اشتراكيتنا الديمقراطية، أيديولوجية ثوره مايو 1971، الوجيز في القانون الدولي في القانونين المصري واللبناني، التكامل المصري السوداني.. فلسفه التكامل، وتاريخ القانون في مصر.

كما يشتمل الإهداء على بعض الكتب لعبدالرزاق السنهوري، ومنها مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي بجميع أجزائه.

يذكر أن الدكتور صوفي أبوطالب تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1946، وتدرج في المناصب الإدارية من رئيس قسم التاريخ ثم مستشار لجامعه أسيوط ثم مستشار لجامعه القاهرة ثم نائب لرئيس جامعه القاهرة ثم تولي منصب رئيس جامعة القاهرة عام 1975.

وفي عام 1978 تولى رئاسة مجلس الشعب، وشغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقته عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تستقبل الإهداءات القيمة الواردة من مختلف الدول العربية والأجنبية بهدف إثراء الثقافة المعرفية في المجتمع المصري والحفاظ على المواد التراثية.