محافظة القاهرة: إجمالي الأسر المخطط نقلها للمدن الجديدة 27 ألف أسرة

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، أن المحافظة تقوم بدورها نحو الأسر التي تقيم في منازل مهددة بالانهيار وتهدد سلامة المواطنين، وتوفر لهم أماكن بديلة للإيواء بها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة 3 طلبات إحاطة، الأول بشأن تضرر أهالى منطقة الزرايب من وجود كتلة كبيرة من الأتربة (تكسير الصخور) أعلى المنطقة ما يهدد الأرواح بها، والثاني بشأن المنازل التي تهدد سلامة المواطنين بمنشأة ناصر، والثالث بشأن انهيار العقار الكائن بشارع التنجيزي والذي راح ضحيته 12 مواطنا.

وقال اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة: "نقلنا العديد من الأسر بمنشأة ناصر إلى حي الأسمرات، فالمناطق كلها في منشأة ناصر لا تصلح لإنشاء وحدات سكنية فيها، لذلك خططنا لمنطقة الأسمرات وبدأنا نعيد التسكين، وإجمالى الأسر التى نقلها من منشأة ناصر وتسكينها فى الأسمرات 5700 أسرة، غير الذىن تم تسكينهم في مدينة بدر وأماكن أخرى، والتسكين سيظل مستمر، ودرء المخاطر مقدم على جلب المنافع".

وتابع نائب محافظ القاهرة: "نحن مقيدون في هذا الموضوع بتقرير اللجنة العلمية التى تحدد المنازل التى تشكل خطورة والتي لا تشكل خطورة، وإجمالي الأسر المخطط نقلها في محافظة القاهرة تبلغ 27 ألف أسرة من منشأة ناصر ودار السلام وغرب مدينة نصر، وفي الأسمرات 1 و2 تم تسكين 11 ألف أسرة، وفي الأسمرات 3 سيتم تسكين حوالي 7 آلاف أسرة بإجمالي 18 ألف مواطن، والمحافظة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة، وهناك إحلالات تتم لبعض المنازل".

ووعقب على حديثه المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة بقوله: "مشروع حي الأسمرات جيد كما ونوعا، ومتفهم إن الدولة تكون متريثة جدا في مسألة اتخاذ الإجراءات، وهناك تحريات يتم إجرائها وأمور يتم استيفائها".

من جانبه، أكد اللواء محمد الشيخ، نائب محافظة القاهرة، إن المحافظة توفر وحدات سكنية لأى أسر تقيم فى عقارات مهددة بالانهيار وتشكل خطورة على حياتهم، كاشفا أن "بعض الناس ناس باعت الشقق من نفسها، حوالي 38 حالة"، واستطرد: "نحن نستهدف تحقيق الاستقرار الأسرى والعائلى".

وبشأن طلب الإحاطة الخاص بانهيار العقار الكائن بشارع التنجيزى والذى راح ضحيته 12 مواطنا، قال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة: "حصل انهيار في العقار راح ضحيته 12 مواطنا وتعاملنا معه معاملة أزمة، ووفرنا إيواء للأسر فى بعض الأماكن، وصرفنا لهم تعويضات وانتشلنا 18 فردا من تحت الأنقاض وخرجوا جميعا وهم عل قيد الحياة حاليا، ومنشأة ناصر كلها أملاك دولة، وغير مرخصة، وطالما غير مرخص خاضع لأي اشتراطات إنشائية ومحروم من المرافق، وهناك لجنة تدرس حالة كافة العقارات المتاخمة والمتأثرة بحالة العقار".